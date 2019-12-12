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“7. ” tüm zamanların hasılat rekorunu kırdı

Aylardır merakla beklenen ve vizyona girmesiyle birlikte gişe rekorları kırarak 2019 yılının şu ana kadar en çok izlenen Türk filmi olan 7. filminin ile Nisa Sofiya Aksongur’un başrolünü paylaştığı “7. Koğuştaki Mucize” filmi rekorlara doymuyor. En Çok İzlenen Filmi” olmakla kalmayıp yeni bir rekora daha imza attı.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 19:36
“7. Koğuştaki Mucize” tüm zamanların hasılat rekorunu kırdı

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğuna oturduğu film, 5 milyon 144 bin 563 seyirciyle 2019'un "En Çok İzlenen Filmi" olmakla kalmayıp yeni bir rekora daha imza attı. Tüm Zamanların En Çok İzlenen 9. Filmi olan "Yedinci Koğuştaki Mucize" filmi, aynı zamanda 87 milyon 440 bin 351 hasılatla "Tüm Zamanların Hasılat Rekoru"nu kırdı ve 85 milyon 986 bin 157 hasılatla ilk sırada yer alan Recep İvedik 5'i geride bıraktı.

Film, 1983'te sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7 yaşındaki kızı Ova'nın yeniden kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.

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“7. Koğuştaki Mucize” tüm zamanların hasılat rekorunu kırdı
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