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’da sosyal medyanın gerçek yüzü ortaya çıktı!

Sosyal medyadan tanıştığı kişinin fotoğraftaki kişi olmadığını karşısında görünce şaşkına döndü. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ’da, bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 20:04 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 20:05
Esra Erol’da sosyal medyanın gerçek yüzü ortaya çıktı!

18 yaşında ki, Doğa Düzgün geçtiğimiz nisan ayında üzerinden isimli şahısla tanışmış ve yaklaşık 1 ay hayatının aşkını bulduğunu düşünerek gelin olacağı günü sabırsızlıkla beklemişti. 1 aylık yazışmanın ardından Konya'dan İzmir'e Doğa'nın yanına gitmeye karar veriyor. Kendini galerici olarak tanıtan Ali İhsan Düzgün 18 yaşında ki Doğa'ya zengin olduğunu ve onu çok iyi yaşatacağını ifade ediyor.

İLK ŞOKU KARŞISINDA GÖRÜNCE YAŞADI

1 aydır internette yazıştığı ve evlilik hayali kurduğu ali İhsan'ı karşısında gören genç kadın büyük şokla karşılaşıyor. Çünkü Ali İhsan Düzgün'ün sosyal medya hesabındaki fotoğraflarıyla gerçekteki hali bambaşka çıkıyor. Durumu ajite ederek genç kadının gönlünü kazanmaya çalışan Ali İhsan Düzgün, aynı gün Doğa'yı kaçırarak Konya'ya kendi memleketine götürüyor.

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Esra Erol’da sosyal medyanın gerçek yüzü ortaya çıktı!
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