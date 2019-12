Rap'çilerden Hande Yener'in sözlerine yanıt

KODES, 'DOĞRU' DEDİ

Müzik dünyası bu konuyu tartışıyor! Ortalığı karıştıran açıklamayı Hande Yener yaptı: "Pop müzikte öyle iğrenç işler yapıldı ki, sonunda rap müzik, popu yendi!" Yener'in açıklamalarının ardından farklı görüşler ortaya çıktı. Bu açıklamayı memnuniyetle karşılayan rap'çilerden Kodes, "Türkçe rap henüz altın çağını bile yaşamadı. Marşa bastık sadece, gaza bile basmadık. Hande Yener bile böyle konuşuyorsa durum ortada" dedi.



KALICI OLAN SANAT MÜZİĞİ

Rap müziğin bir diğer önemli ismi Yener Çevik ise Yener'in sözlerine pek katılmadığını ifade etti: "Pop müzik asla kaybolmaz. Her müzik zaman içinde gelişir, bir başka akımı etkiler. Pop kendi içinde bir güç olarak yoluna devam edecektir. Asla yok olmaz" dedi. En ilginç çıkışlardan biri de Aslı Hünel'den geldi: "Pop ya da rap değil, asıl ölümsüz olan sanat müziğidir. Her akım zamanla zarar görür ama TSM asla!"



İŞTE DİĞER GÖRÜŞLER

İLYAS YALÇINTAŞ: "Gelen, gideni aratıyor. Tamam rap, pop müziği temizledi olsun ama onlar da kötü icra ediliyor. Çoğu şey çalıntı. Bir Hande Yener şarkısı hep dinlenir ama rap'i çoluk çocuk dinliyor sadece."

NADİDE SULTAN: "Bence hiçbir müzik bitmez. Ancak var olmak için her akım kendini yenilemeli."

RADYOCU ALİ ŞENTÜRK: "Gelişen dünyada her müzik akımı zaman zaman sıkıntı yaşayabilir ama çağa ayak uyduran kazanır."



POPÇULAR NE DİYOR? 'POP GERİLESE BİLE ASLA ÖLMEZ'

Pop müziğin ünlü isimleri ise tartışmaya farklı açılardan yaklaştı. Cem Belevi, "Pop şarkılar artık eskisi gibi tutmuyor. Daha iyi şarkılar üretmeliyiz" diye öz eleştiride bulunup rap'çileri tebrik etti: "Rap, Türkiye'de zirve noktasını yaşıyor." Bedük, "Çağa ayak uydurmak için sürekli şekil değiştiren sanatçı, kimliğini kaybeder" derken, Gökçe Kırgız ise "Pop asla bitmez. Şu an sadece rap furyası var" dedi.

