‘O artık sadece operada değil Türkiye ve dünyada bir marka’

KUANTUM

BUGÜN NELER OLDU

Usta gazeteci ve SABAH yazarı Hıncal Uluç; besteci ve piyanist Anjelika Akbar'ın Anılar adlı programına konuk oldu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü görevine getirilen ünlü tenor Murat Karahan için daha önce "Yeteneğini masa başında imza atarak mı harcayacaksın!" diyen Hıncal Uluç, bu sözlerine açıklık getirdi.Anjelika Akbar'ın "Kültür sanat kurumlarının başında, işin uzmanı kişilerin olması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat böyle kişiler işin başına geçtiği zaman, 'Sanatlarını ne denli yapabiliyorlar bu kadar görevin arasında?' diye düşünüyoruz" şeklindeki yorumu üzerine, Uluç şunları söyledi: "Dünyanın en iyi beyin cerrahını başhekim yapmak günah değil mi? Ben siyasal bilgiler okudum. Bir yönetici yetiştirme okuluydu. Bir doktor kadar ya da doktordan daha iyi şekilde bir hastaneyi yönetebilirim. Murat da dünyanın sayılı tenorlarından biri. Murat; Pavarotti veya Domingo gibi bir düzeyde... Şu anda Murat'ın 2020'deki kontratları yapıldı. Dünyanın en büyük açık hava opera festivali Verona; Murat'la açılıyor, onunla devam ediyor. Bu ülkenin böyle bir tenoru var. Murat'ın; İstanbul'da ya da Ankara'da oturup önüne gelen yüzlerce kağıdı imzalaması, vaktini ziyan etmesi günah değil mi? Murat operanın markası olmaktan çıktı; o, Türkiye'nin ve dünyanın markası."OKUMADIĞI roman türü kalmadığını belirten Hıncal Uluç, son dönemde kuantum fiziğine merak sardığını söyledi. Uluç, "Artık karar verdim, roman okumuyorum. Yeni bilgileri okuyorum. Kuantum fiziği kitaplarına ilgi duyuyorum" diye konuştu.