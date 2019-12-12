Son Dakika Haberi: Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu arasında sular durulmuyor! Instagram’ı hacklenmiş ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı!

Oyuncu Berk Oktay ve boşanma aşamasında olduğu avukat eşi Merve Şarapçıoğlu, arasında sular durulmuyor. Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla hakkında "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan dava açılan boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu hakim karşısına çıktı. Merve Şarapçıoğlu, "Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım. Magazinden uzak durmuş biri olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz" diyerek suçlamaları reddetti. Berk Oktay ise "Kesinlikle suçu Merve hanımın işlediğine eminim. Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi. Şikayetiçiyim" dedi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "Özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Merve Şarapçıoğlu katıldı. Şikayetçi Berk Oktay ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.
"BENİM DE MAHREM FOTOĞRAFLARIM PAYLAŞILMIŞTIR"
Tutuksuz sanık Merve Şarapçıoğlu savunmasında, suçlamaları reddederek "Söz konusu fotoğrafların paylaşıldığı hesaplarda benim de mahrem fotoğraflarım paylaşılmıştır. Bu davada mağdur sıfatıyla yer almam gerekirken sanık sıfatıyla yer almam aklıma, vicdanıma sığmamaktadır. Türk yargısı nezdinde de kamuoyu nezdinde de yargılanmaktayım. Hakkında bu iddiaların atıldığı günden bu yana sosyal medya üzerinden çoktan yargılanmış, suçu ispatlanmış ve mahkum edilmişçesine anılmaktayım" dedi.