Son Dakika Haberi: Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu arasında sular durulmuyor! Instagram’ı hacklenmiş ve uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı!

Oyuncu Berk Oktay ve boşanma aşamasında olduğu avukat eşi Merve Şarapçıoğlu, arasında sular durulmuyor. Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla hakkında "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan dava açılan boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu hakim karşısına çıktı. Merve Şarapçıoğlu , "Hiçbir zaman şöhret peşinde koşmadım. Magazinden uzak durmuş biri olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz" diyerek suçlamaları reddetti. Berk Oktay ise "Kesinlikle suçu Merve hanımın işlediğine eminim. Boşanmak isteyince kariyerim bitirilmek istendi. Şikayetiçiyim" dedi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, "Özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Merve Şarapçıoğlu katıldı. Şikayetçi Berk Oktay ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

"BENİM DE MAHREM FOTOĞRAFLARIM PAYLAŞILMIŞTIR"