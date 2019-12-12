Deniz Seki: Sonsuz aşka inanmıyorum

Deniz Seki; Biraz Sezen Biraz Ben Deniz Seki adlı yeni konser serisiyle önceki gece Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu. Sezen Aksu imzalı romantik parçaları seslendiren Seki, konserde kendi bestelerine de yer verdi. Ünlü şarkıcı, yıllar önce yazdığı 'Aşk' adlı parçasını söyledikten sonra "Sonsuz aşka kesinlikle inanmıyorum artık" dedi. Seki, müzikseverlerin kalbine dokunan parçalarla yarın İstanbul Trump Gösteri ve Kültür Merkezi'nde, 20 Aralık'ta İzmit Sabancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkacak.

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