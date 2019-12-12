Ünlü şarkıcı Işın Karaca dediğini yaptı! Eski eşi Sedat Doğan’a karşı…

Şarkıcı Işın Karaca, kızı Mia'nın kişilik haklarına saldırdığını iddia ettiği eski eşi Sedat Doğan'a karşı tedbir kararı aldırdı.

KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI…

Şarkıcı Işın Karaca, eski eşi Sedat Doğan'ın kızı Mia'nın kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan görsel ve yazılı basındaki söylemlerinin engellenmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Karaca'nın avukatı Levent Karakoç aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesinde sunduğu dilekçesinde Işın Karaca ile Sedat Doğan'ın, Sasha Mia isimli kızlarının olduğu ve Mia'nın velayetinin Karaca'da olduğu kaydedildi. Dilekçede, Sedat Doğan'ın, Mia'yı bazen 1-2 saat gördüğü, bu süre zarfında Işın Karaca'yla ilgili kötü laflar ettiği ve Brezilya'da hırsızlık suçundan 2,5 yıl cezaevinde kaldığı belirtildi.