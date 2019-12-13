Aman Reis Duymasın çok eğlendik çok!

Onur Tan'ın yönettiği, Sinehane'nin yapımcılığını üstlendiği 'Aman Reis Duymasın'ın galası Kanyon'da yapıldı. Filmin konuk oyuncusu olan Oktay Kaynarca, 'Aman Reis Duymasın'ı kendisinin de ilk kez izleyeceğini belirterek espri yaptı: "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki karakterleri farklı şekilde görecek seyirci. Ekibin anlattığına göre çok komik. Bense sahiden konuk oyuncuyum ve isminde olduğu gibi ben gerçekten görmedim, duymadım."



'KORUMAYI ONLAR DÜŞÜNSÜN'

Geçen hafta Azerbaycan'da yaşadığı izdihamla ilgili de konuşan Kaynarca, filmin galası için yine Azerbaycan'a gideceğini söyledi. Kaynarca, "Koruma ordusu düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Artık onlar düşünsün. Gördüler, önlemini alırlar. Şikayetimiz yok ama o arbedede sağlıklı iletişim kuramıyoruz" diye yanıtladı.



ESPRİLERİYLE KIRIP GEÇİRDİLER

Filmin başrollerinden Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba ve Ceren Benderlioğlu ise esprileriyle kırdı geçirdi. Sözü ilk alan Üstündağ, Kaynarca'ya taş atarak, "Biz çok eğlendik ama Oktay Abi eğlenmedi çünkü o yoktu" demesi salonu kahkahaya boğdu. Emir Benderlioğlu ise "Ben Oktay Bey, Ozan Bey ve Ceren Hanım'a katılıyorum" diyerek herkesi güldürdü.



'SEYİRCİYLE BİRLİKTE GÜLMEK ÇOK GÜZELDİ'

Gösterim sonrası konuşan Savaş Özdemir, "Filmi ilk kez seyirci ile beraber izledik. Tepkiler çok güzeldi" dedi. Ceren Benderlioğlu, "Filmde kendimi çok beğendim. Senaristlerimizin, kamera önü ve arkasının, herkesin eline sağlık. Başarı kaçınılmaz" yorumunu yaptı.Ozan Akbaba ise, "Komedi sahnelerinde salon kahkahaya boğuldu. Onlarla birlikte gülmek çok güzeldi" diye konuştu.

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