‘Babamı doğru yansıtan bir proje olmuş’

BUGÜN NELER OLDU

Dünyaca ünlü yazarımız Sabahattin Ali'nin eserlerinin yer aldığı ve Ferhat Göçer'in tek kişilik performansıyla sahnelenen 'Aldırma Gönül' adlı şarkılı oyun, UNIQ Hall'de seyirci ile buluştu. Sabahattin Ali'nin kızı Filiz Ali, çocuklarıyla birlikte katıldığı gecede duygu dolu anlar yaşadı. Ali, hislerini şöyle ifade etti: "Oyunu izlerken gözlerim doldu, tüylerim diken diken oldu. Hem hüzünlendim, hem gülümsedim. Anıları hatırladım. Ferhat Göçer ve yönetmen Ezel Akay'ı tebrik ediyorum. Babamı doğru yansıtan, onun esprili yanlarını da gösteren bir proje olmuş." Oyunu izleyenler arasında Hülya Koçyiğit, Aydan Şener ve Nazan Şoray da vardı.