Doktor Ela olarak hafızalara kazınan Yasemin Ergene'nin eşi İzzet Özilhan kimdir?

1985 yılında Almanya'da dünyaya gelen ve Türkiye'ye geldikten sonra rol aldığı Doktorlar dizisi ile kısa süre içerisinde şöhret basamaklarını hızla tırmanan Yasemin Ergene Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı. Fakat buna rağmen yıllar boyunca popülerliğini korumayı başardı. Hal böyle olunca ünlü oyuncunun eşi İzzet Özilhan da ünlü bir iş insanı olmasının yanı sıra magazin gündemi tarafından da takip edilir hale geldi. İşte İzzet Özilhan kimdir sorusunun yanıtı…

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

İzzet Özilhan Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin üyesi. İzzet Özilhan , Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu. 27 Ağustos 1981 doğumlu olan İzzet Özilhan dedesinin ismini taşıyor.

İzzet Özilhan ile Yasemin Özilhan 16 temmuz 2011'de evlendi.

Yasemin ve İzzet Özilhan'ın bu evlilikten 2 kızları dünyaya geldi. İlk kızları Emine 2012 doğumlu. İkinci kızları Ela ise 2013'te dünyaya geldi ve Yasemin Ergene'nin Doktorlar dizisindeki ismini taşıyor.