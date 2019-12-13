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Son dakika haberi: ’da sosyal medyanın gerçek yüzü ortaya çıktı! ayrıntısı şaşkına çevirdi...

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran programı 'da da akıllara durgun veren bir olay yaşandı. Programa katılan Doğa Düzgün, sosyal medyadan tanıştığı kişinin fotoğraftaki kişi olmadığını karşısında görünce şaşkına döndü. Durumu ajite ederek genç kadının gönlünü kazanmaya çalışan , aynı gün Doğa'yı kaçırarak Konya'ya kendi memleketine götürdü.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 09:48
Son dakika haberi: Esra Erol’da sosyal medyanın gerçek yüzü ortaya çıktı! Ali İhsan Düzgün ayrıntısı şaşkına çevirdi...

18 yaşında ki, Doğa Düzgün geçtiğimiz nisan ayında üzerinden isimli şahısla tanışmış ve yaklaşık 1 ay hayatının aşkını bulduğunu düşünerek gelin olacağı günü sabırsızlıkla beklemişti. 1 aylık yazışmanın ardından Konya'dan İzmir'e Doğa'nın yanına gitmeye karar veriyor. Kendini galerici olarak tanıtan Ali İhsan Düzgün 18 yaşında ki Doğa'ya zengin olduğunu ve onu çok iyi yaşatacağını ifade ediyor.

İLK ŞOKU KARŞISINDA GÖRÜNCE YAŞADI

1 aydır internette yazıştığı ve evlilik hayali kurduğu ali İhsan'ı karşısında gören genç kadın büyük şokla karşılaşıyor. Çünkü Ali İhsan Düzgün'ün sosyal medya hesabındaki fotoğraflarıyla gerçekteki hali bambaşka çıkıyor. Durumu ajite ederek genç kadının gönlünü kazanmaya çalışan Ali İhsan Düzgün, aynı gün Doğa'yı kaçırarak Konya'ya kendi memleketine götürüyor.

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Son dakika haberi: Esra Erol’da sosyal medyanın gerçek yüzü ortaya çıktı! Ali İhsan Düzgün ayrıntısı şaşkına çevirdi...
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