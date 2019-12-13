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yalanı formatladı

’nin ‘’e sadece kaynanaları ekleyip “’la Sofrada”ya dönüştürdüğü ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, programının aynısını yapan FOX’u hırsızlıkla suçladı

Giriş Tarihi: 13.12.2019
FOX TV yalanı formatladı

TV8 tarafından 'Formatımızı çaldılar' diye dava edilen Fox TV; Zuhal Topal'la Sofrada programının format sahibinin Global Agency A.Ş. olduğunu öne sürmüştü. Bu şirket ise yaptığı açıklamayla; format sahiplerinin, biri Ramazan Uzan olmak üzere üç kişi olduğunu belirtti.



Skandal da tam bu noktada patlak verdi. Çünkü Yemekteyiz'in, Show TV'de yayınlandığı dönemdeki jeneriklerinde Ramazan Uzan'ın ismi açıkça görülüyor. Ekipteki bir diğer isimse Hümeyra Daşdan'dı... Yani bu üç yapımcı; çalıştıkları Yemekteyiz programının içeriğine, sadece kaynanaları ekleyip yeni bir program gibi Fox TV'de yayınladı.


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Fox'un hırsızlığına sosyal medyadan tepki yağdı! #HırsızFOX etiketi en çok konuşulan konu oldu!

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FOX TV yalanı formatladı
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