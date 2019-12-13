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’den duygusal paylaşım! "Bugün ikimiz için de özel"

Yeni anne olan güzel manken 'in kızının kırkı çıktı. Sosyal medya hesabından doğum gününde kızının 40'ının çıktığını duyuran Şahin, "Bugün ikimiz için de özel" dedi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Tülin Şahin, bebeğiyle ilk fotoğrafını "4 Kasım 2019 saat 12.08 dünyaya hoş geldin Siena Leyla. Allah'ım kelimeler yetersiz." notuyla paylaşmıştı.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 14:40
Tülin Şahin’den duygusal paylaşım! Bugün ikimiz için de özel

Ünlü manken , geçtiğimiz Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronho ile nikah masasına oturdu. İlk bebeğini Kasım ayında kucağına alan Şahin, bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hem kendi doğum gününü hem de kızının kırkının çıktığını söyledi.

40'INCI YAŞINI KUTLARKEN KIZININ 40'I ÇIKTI
Önceki gün sosyal medya hesabı Instagram'dan bebeği ve eşiyle aile fotoğrafını paylaşan Tülin Şahin, bugün de kızına sarılarak verdiği pozu paylaştı. Kırk yaşına giren Şahin, paylaşımında şunları söyledi: "Günaydın anne doğum günün kutlu olsun. Bugün ikimiz için de özel. Ben bugün 40 oldum. Onun bugün 40'ı çıktı. Siena Leyla, en güzel ve özel hediyem"

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Tülin Şahin’den duygusal paylaşım! "Bugün ikimiz için de özel"
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