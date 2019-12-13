Tülin Şahin’den duygusal paylaşım! "Bugün ikimiz için de özel"

Ünlü manken Tülin Şahin, geçtiğimiz Nisan ayında Portekizli Pedro de Noronho ile nikah masasına oturdu. İlk bebeğini Kasım ayında kucağına alan Şahin, bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hem kendi doğum gününü hem de kızının kırkının çıktığını söyledi.

40'INCI YAŞINI KUTLARKEN KIZININ 40'I ÇIKTI

Önceki gün sosyal medya hesabı Instagram'dan bebeği ve eşiyle aile fotoğrafını paylaşan Tülin Şahin, bugün de kızına sarılarak verdiği pozu paylaştı. Kırk yaşına giren Şahin, paylaşımında şunları söyledi: "Günaydın anne doğum günün kutlu olsun. Bugün ikimiz için de özel. Ben bugün 40 oldum. Onun bugün 40'ı çıktı. Siena Leyla, en güzel ve özel hediyem"