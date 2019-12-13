Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 13 Aralık 2019 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Aralık 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 13 Aralık 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Burçlar sosyal medyada ne paylaşır?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 ARALIK 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Beyaz ve siyahın birleştiği an en tehlikeli andır dedirtecek Venüs-Plüton kavuşumu! İstihbarat birimleri ve teknoloji aynı zamanda gündeme gelebilir. Siber saldırılar, elektrik kesintileri ve raylı sistemlerle ilgili problemler eş zamanlı yaşanabilir.

Koç: Bugün senin için eleştiri günü. Özellikle kendine dönük eleştiriler yapacaksın. Hatalarından ders çıkarmak en önemli kazancın olacak. İnsanları analiz etme konusunda başarısızsan, sınırlarını en baştan gösterme taraftarı olacaksın. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, çalışanlarının memnuniyetsizliği seni yeni kararlar almaya zorlayacak. Yapılanmalar içerisine girebilir, hem kendin hem de çalışanların için iş ortamını daha iyi hale getirebilirsin.

Boğa: Güne oldukça hareketli başlayacaksın. Eğer yeni bir iş yeri açmak ya da çevreni bu anlamda geliştirmek istiyorsan bugün alacağın haberler kulağına hoş gelecek. Aldığın haberler ile hevesin daha çok güçlenecek. Geçmişteki tecrübelerini şansa çevirebilirsin. İş arayışındaysan, kendini umutsuz hissedebilirsin. Hemen içine kapanmamalısın.

İkizler: Sezgilerin bugün oldukça yüksek. Gerek İmajın olsun, gerek evrene yaydığın sinerji olsun sosyal olarak sana ve çevrene katkı sağlayacak. Mantık ve sağduyu bugünlerde ön planda ise emin ol bir nedeni vardır. Hayatının adım adım değişmesi sadece bugüne ait bir durum değil. Ama karar aşamaları için önemli bir dönemin başlangıcı diyebilirim.