Popçu Tan: Biri peşimde korkuyorum

'DURUMU İYİCE ABARTTI'

Saplantılı hayranlardan yaka silken ünlüler kervanına şarkıcı Tan da katıldı! Tan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak takip edildiğini açıkladı. Şarkıcı, verdiği ifadesinde bir şahsın her konserine geldiğini, her yerde kendisini izlediğini ve durumu abarttığı için artık korktuğunu söyledi.



Savcılık, Tan'ın ihbarı sonrası tacizci hayranının kimliğini tespit etmek üzere soruşturma başlattı.



'ŞEHİR DIŞINDA BİLE...'

Tan, saçlarıyla yüzünü kapattığını belirttiği hayranıyla ilgili yaşadığı son olayı ise şöyle aktardı: "Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarımla eğlenmek için şehir dışına çıktık. O kadın aracıyla bizi takip etmiş. Bir anda önümüze çıktığı zaman hepimiz çok korktuk."

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