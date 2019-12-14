Bu millet sizinle gurur duyuyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bu yıl edebiyat alanında Nuri Pakdil, müzik alanında Mazhar-Fuat-Özkan, sinema alanında Mesut Uçakan, resim alanında Devrim Erbil, geleneksel sanatlar alanında Fuat Başar, mimarlık alanında Doğan Kuban, sosyal bilimler alanında ise Ahmet Yaşar Ocak ödüle layık görüldü. Bu yılki Vefa Ödülü için ise Ağustos ayında geçirdiği trafik kazasıyla aramızdan ayrılan ülkemizin en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. A. Haluk Dursun seçildi. Sanatçılar, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.



'ÖDÜL BENİM İÇİN HALKIN DUASI'

Sinema alanında ödüle layık görülen Mesut Uçakan duygularını şu sözlerle ifade etti: "Büyük bir ödül. Sanatımız taçlandı. Cumhurbaşkanımız şahsında koca bir devletin ve muhteşem bir milletin ödülü. Elbette çok heyecan vericiydi. Ödül alırken de söyledim; ödül de bir dua benim için, büyük bir halkın duası. Bize bunu layık görenlere, Sayın Cumhurbaşkanımız'a ve çok değerli seçici kurula bir kere daha teşekkürlerimi sunmak isterim."

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