Şeyma Şubaşı’dan Burcu Esmersoy hakkında çarpıcı açıklama…

Subaşı, YouTube kanalından yayınladığı soru-cevap serisinin ikinci bölümünde yeni açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen sorulardan biri ise bir zamanlar Burcu Esmersoy ile olan sıkı dostluğu ile ilgiliydi. Neden artık görüşmediklerini açık bir şekilde anlatan Şeyma Subaşı şöyle konuştu: Burcu ile gerçekten çok yakındık. Youtube olayına girdi Burcu. Ben Miami'deydim, 'bana destek olur musun' dedi. Ben de storylerime falan koydum.

BERABER MALDİVLER'E GİTMİŞTİK…

Ama dürüst olmak gerekirse, bana karşı geri dönüşünü almadım. Ama bu arkadaşlıktır, kesinlikle bir alışveriş değildir, yanlış anlaşılmasın. Beraber Maldivler'e gitmiştik. Oteli falan o karşılamıştı. O da belki de öyle bir şey yaptı.