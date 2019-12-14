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Şeyma Şubaşı’dan hakkında çarpıcı açıklama…

, YouTube hesabı da açarak günlük yaşantısını gözler önüne sermeye başlamıştı. Şeyma Subaşı, YouTube kanalından yayınladığı videoda özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Şeyma Subaşı, ile olan arkadaşlığı konusunda da açıklamalarda bulundu. İşte Subaşı’nın Burcu Esmersoy ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar…

Giriş Tarihi: 14.12.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 14:27
Şeyma Şubaşı’dan Burcu Esmersoy hakkında çarpıcı açıklama…

Subaşı, YouTube kanalından yayınladığı soru-cevap serisinin ikinci bölümünde yeni açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen sorulardan biri ise bir zamanlar ile olan sıkı dostluğu ile ilgiliydi. Neden artık görüşmediklerini açık bir şekilde anlatan şöyle konuştu: Burcu ile gerçekten çok yakındık. Youtube olayına girdi Burcu. Ben Miami'deydim, 'bana destek olur musun' dedi. Ben de storylerime falan koydum.

BERABER MALDİVLER'E GİTMİŞTİK…

Ama dürüst olmak gerekirse, bana karşı geri dönüşünü almadım. Ama bu arkadaşlıktır, kesinlikle bir alışveriş değildir, yanlış anlaşılmasın. Beraber Maldivler'e gitmiştik. Oteli falan o karşılamıştı. O da belki de öyle bir şey yaptı.

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Şeyma Şubaşı’dan Burcu Esmersoy hakkında çarpıcı açıklama…
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