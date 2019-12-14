Tarihçi Ocak’ın onur gecesi

BUGÜN NELER OLDU

Biraz hemşehricilik, biraz da entelektüel emeğe saygıdan dolayı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde benim odağımda Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak vardı. Sosyal Bilimler dalında ödüle değer görülen Ocak; çok kıymetli bir tarihçi. Yıllar boyunca ne için uğraştığını bir yazısında şöyle anlatmıştı: "Çalışma olarak Türk tarihi çerçevesinde İslam gibi, az çalışılan, çok problemli bir alanı tercih ettim. Sebebi günümüzle olan canlı ve problemli bağlantısıdır; başka bir deyişle Türkiye'de sürüp gitmekte olan iki kültürlülüğün altındaki İslam faktörünün Türk tarihindeki rolünü ve bu rolün değişik alanlardaki yansımasını anlayabilmektir." Açıkçası mayınlı bir alanda çalıştı yıllarca ve tüm akademik hayatı boyunca ortaya koyduklarıyla alanında referans tarihçilerden biri oldu. Hem de dünya çapında... Ama Ocak, Anadolu insanının o kendine has mütevazılığını ilke edinenlerden. Yapıp ettikleriyle anılmak istiyor. Onun için geri planda durmayı tercih ediyor. Törende yanına gidip tebrik ettim. Ödül için "Onur duydum" dedi. Ahmet Hakan'ı kıskandırmak gibi olmasın ama iki Yozgatlı olarak bir hatıra selfie'si çektirdik. "Gururlandırdınız bizi hocam. Çok çok teşekkür ederim" deyince uzun uzun elimi sıktı. Entelektüel emeğe değer verilmesi konusunda maalesef toplum olarak karnemizin çok da iyi olduğu söylenemez. Ocak'la birlikte Prof. Dr. Doğan Kuban'a, hattat, ebru üstadı Fuat Başar'a, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'a ödül verilmesi, devletin en üst katında bu konuda ciddi bir çabanın verildiğini gösteriyor...