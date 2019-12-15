En şık sofralar sergi oldu

BUGÜN NELER OLDU

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen Sofralar Sergisi'nde bir araya geldi. KM Events kurucusu Meltem Tepeler'in iki yıldır gerçekleştirdiği sergi, bu yıl House Beautiful dergisi ve Çırağan Palace Kempinski işbirliğiyle yapıldı. Türkiye'nin önemli markalarının hazırladığı sofralar, 200'ü aşkın davetli tarafından hayranlıkla izlendi. Bu özel buluşmaya, Kütahya Porselen en yeni koleksiyonlarından Aura ile katıldı. Kırmızı Çocuklar Derneği, Kırmızı Karavan adlı ürün grubuyla dikkat çekti. Etkinlikte özel bir panel de yapıldı. Ahmet Örs 'Adab-ı Muaşeret'; Prof. Dr. Gül İrepoğlu 'Tarihten Bugüne Sofra Kültürü' ve Meltem Tepeler 'Yılbaşı Sofralarında Trendler' başlıklı konuşmalarıyla etkinliğe katılanlara bilgiler verdi.