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2019'un son konserini 'da verdi!

Başarılı sanatçı , dün akşam Congresium'da sahneye çıktı. Sıla, 2019'un son konserinde sahnedeki muhteşem enerjisiyle başkentlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Giriş Tarihi: 15.12.2019 15:19
Sıla 2019'un son konserini ankara'da verdi!

Ankara'daki her konserinde büyük bir ilgiyle karşılanan Sıla'ya Ankaralılar yine akın etti. Biletleri konser günü saatler öncesinden tükenen sanatçıyı dinlemek için Congresium' a erkenden gelen müzik severler kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. 2019'un son konserini verdiğini söyleyen Sıla Ankaralılara müjdeli bir haber de verdi. Sıla 2020'nin ilk konserinde de yine Ankara'da olacak.

SILA'DAN ANKARA'DA YENİ İMAJ

Ankara konserinde sahneye koyu renk saçları ve kahkülleri ile çıkan Sıla, yeni imajıyla konukları şaşırttı. Sanatçının yeni imajını çok beğenen Ankaralı dinleyiciler Sıla'yı tezahürat ve alkış yağmuruna tuttu. Ankara konserine özel sahne kıyafetleriye de çok beğenilen Sıla, uzun ve zarif elbiseleriyle sahnede adeta ışıldadı.

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Sıla 2019'un son konserini ankara'da verdi!
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