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Kolpadan doktor

Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan , diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü verdiği gerekçesiyle ihbar edildi. 6 ay hapsi istenen Hara’nın iş yeri de mühürlendi

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Kolpadan doktor
BİMER'E ŞİKAYET EDİLDİ
Adrıana Lima ile yaşadığı ilişkiyle adını duyuran yazar Metin Hara, kendi kendini 'doktor' ilan edince, savcılığa ihbar edildi. Bir vatandaş, 'Tıp eğitimi olmamasına rağmen doktor unvanı kullanıyor' diyerek Metin Hara'yı BİMER'e şikayet etti.

'FELSEFEMİ ANLATIYORUM'
Soruşturmada; Hara'ya ait İnsana Güven Eğitim Danışmanlık şirketinin faaliyet izni olmadığı belirlendi. İş yeri mühürlendi. Hara, ifadesinde "Tıbbi teşhis ve tedavi yapmadım. Kitaplarımdaki felsefeyi anlatıyorum" dedi. Hara hakkında 'yetkisiz hekimlik' suçundan dava açıldı.
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Kolpadan doktor
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