Mustafa Uslu’ya bir şok daha! ‘Babamızın filmini izinsiz çektin’

'Çiçero' kod adıyla tanınan Elyesa (İlyas) Bazna'nın hayatını konu alan "Çiçero" filmi, 18 Ocak'ta vizyona girmişti. Bazna'nın kızları Nihal Faber, Zühal Bazna ve Hilal Binder, filmin seyirciyle buluşmasından 11 ay sonra avukatları aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.

100 BİN TL ÖDENMESİNİ İSTEDİ

Hürriyet'in haberine göre; Dava dilekçesinde, "Elyesa Bazna'nın hayatı filme alınırken, kızlarından izin alınmamıştır. Üç kız kardeşin 'Çiçero' adlı filmden sonradan haberleri olmuştur. Filmde babalarının gerçek hikâyesi çarpıtılmış ve gerçekle var olmayan duygusal ilişkileri ön plana çıkarılmaya çalışılmıştır" denildi. Avukatlar, Elyesa Bazna'nın "Ich War Cicero" (Ankara Casusu Çiçero) adlı eserinin izinsiz şekilde film haline getirildiğini öne sürerek 100 bin TL ödenmesini istedi.