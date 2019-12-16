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Oyuncu yaşamını yitirdi

1960'lara damga vuran kökenli Fransız oyuncu , 79 yaşında hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 14:36 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 14:37
Oyuncu Anna Karina yaşamını yitirdi

Yönetmen Jean Luc-Godard'ın filmlerindeki başrolleriyle sinema tarihinde özel bir yeri olan Anna Karina, 79 yaşında bu dünyaya veda etti.

ESKİ EŞİ YANI BAŞINDAYDI

Fransız Yeni Dalgası'nın ikon oyuncusu Anna Karina, kanser tedavisi görüğü Paris'teki bir hastanede; eski eşi ABD'li yönetmen Dennis Berry (75) yanı başındayken hayata gözlerini yumdu.Çok genç yaşlarda Danimarka'dan Fransa'ya göçen Karina, kendisini 'keşfeden' eski eşi Jean Luc-Godard'ın ilham perisi olarak 1960'ların sinemasına damga vurdu. 1961'de evlendiği Godard'dan 4 yıl sonra boşanan Karina, Jacques Rivette, Luchino Visconti ve Tony Richardson'ın yönetmenliğinde çevirdiği filmlerle 1970'lerde de iz bıraktı.

'FRANSIZ SİNEMASI BUGÜN ÖKSÜZ KALDI'

Aktrisin ardından Fransa Kültür Bakanı Franck Riester "Fransız sineması bugün öksüz kaldı, efsanelerinden birini kaybetti" dedi. Karina, Godard'ın yönetmenliğini yaptığı 'Pierrot le Fou', 'Une Femme Est une Femme', 'Vivre sa Vie', 'Bande à Part' gibi sinemanın yönünü değiştiren filmlerde yaşayacak.

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Oyuncu Anna Karina yaşamını yitirdi
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