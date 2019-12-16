Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 16 Aralık 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Aralık 2019 Pazartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 16 Aralık 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Günler yılın son Güneş tutulmasına akıyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 ARALIK 2019 PAZARTESİ - ASTROLOJİ

Astrogündem: Gökyüzü büyük günlerden geçiyor. Mars-Jüpiter iletişimi teknoloji devlerinin neler gizlediğini ortaya çıkarmayı planlıyor. Gelecek her zaman olduğundan daha çok konuşulmaya başlanırken, dijital devler savaşına tanıklık etmeye de başlayacağız.

Koç: Çocuklar için eğlenceli bir gün olurken bunu yönetmek sana düşecek. Onların kendilerince eğlenmesi senin enerjini de yükseltecek. Güçlü bağlar kurduğun kişiler ile bugün bir araya gelebilirsin.

Boğa: Günün erken saatlerinde enerjin tam yerinde... Tüm gün hazırlık yapmak için kolları sıvıyorsun. Kariyer hedefi olan bir Boğa burcuysan, bugün her zamankinden daha çok çabalayıp üstlerinle terfi görüşmeleri yapabilirsin.

İkizler: Sanki sahnenin arkasında durmak ister gibisin. Bugün girişeceğin bir iş ya da projede ön planda olmaktan çok işin mutfağında olmayı tercih edebilirsin. Bugün katılacağın ortamlarda kendini geri planda tutuyorsun.