Aslı Enver ile Meryem Uzerli cephesinde şok gelişme! Özcan Deniz’in Feyza Aktan'dan boşanmasına sebep…

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la boşanmasına sebep gösterilen Aslı Enver ile Meryem Uzerli cephesinde şok gelişme. Aslı Enver bir dönem dost olduğu Meryem Uzerli'yi takipten çıkarttı. İki güzelin bu küskünlüğü merak uyandırdı.

TAKİPTEN ÇIKARDI

Takvim'in haberine göre; Sosyal medyada önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı. Güzel oyuncu Aslı Enver, 2017'de 'Öteki Taraf' filminde başrolü paylaştığı Meryem Uzerli'yi Instagram'da takipten çıkardı. Enver'in bu sürpriz hamlesinin zamanlaması ise pek manidardı. Öyle ki Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la evliliğinin bitmesine sanatçının Aslı Enver ile Meryem Uzerli hayranlığının neden olduğu iddia edilmişti.