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ile Meryem Uzerli cephesinde şok gelişme! ’in Feyza Aktan'dan boşanmasına sebep…

Sosyal medyada önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu , 2017'de 'Öteki Taraf' filminde başrolü paylaştığı Meryem Uzerli'yi Instagram'da takipten çıkardı. Aslı Enver'in bu sürpriz hamlesinin zamanlaması ise pek manidardı. Öyle ki 'in Feyza Aktan'la evliliğinin bitmesine sanatçının Aslı Enver ile Meryem Uzerli hayranlığının neden olduğu iddia edilmişti. Özcan Deniz'in eski rol arkadaşlarına hayran olduğu ve kendisinden 20 yaş küçük eşinin iki güzeli kıskandığı iddiası ortalığı karıştırmıştı. Bu iddianın yankısı sürerken Aslı Enver'in Meryem Uzerli'yi takipten çıkarması kafa karıştırdı.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 16:12
Aslı Enver ile Meryem Uzerli cephesinde şok gelişme! Özcan Deniz’in Feyza Aktan'dan boşanmasına sebep…

'in Feyza Aktan'la boşanmasına sebep gösterilen ile Meryem Uzerli cephesinde şok gelişme. Aslı Enver bir dönem dost olduğu Meryem Uzerli'yi takipten çıkarttı. İki güzelin bu küskünlüğü merak uyandırdı.

TAKİPTEN ÇIKARDI

Takvim'in haberine göre; Sosyal medyada önceki gün sürpriz bir gelişme yaşandı. Güzel oyuncu Aslı Enver, 2017'de 'Öteki Taraf' filminde başrolü paylaştığı Meryem Uzerli'yi Instagram'da takipten çıkardı. Enver'in bu sürpriz hamlesinin zamanlaması ise pek manidardı. Öyle ki Özcan Deniz'in Feyza Aktan'la evliliğinin bitmesine sanatçının Aslı Enver ile Meryem Uzerli hayranlığının neden olduğu iddia edilmişti.

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Aslı Enver ile Meryem Uzerli cephesinde şok gelişme! Özcan Deniz’in Feyza Aktan'dan boşanmasına sebep…
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