Beni tık’lar değil seyircim mutlu ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü popçu Berkay, 'İki Hece' adlı şarkısı ile yeni yıl öncesi müzikseverlere sürpriz yaptı. Berkay; sözü, müziği ve düzenlemesi Çağrı Telkıvıran imzalı parçası için "Şarkıma güveniyorum ama asla büyük laflar etmem" dedikten sonra sahte tıklanmalarla ilgili sert konuştu: "Bizim hiçbir şarkımız üç günde 5 milyon tıklanmıyor. Ama her şarkımız dillerde, gittiğimiz konser sayısı, en büyük göstergemizdir. Biz bazıları gibi sahte tıklanmalarla iş yapmıyoruz. Sağ olsun dinleyicim; herkese hodri meydan dediğim sahnelerde beni hiç yalnız bırakmıyor. Bu, beni milyon tıktan daha çok mutlu ediyor."