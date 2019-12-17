Eski aşıklar pişti oldu

BUGÜN NELER OLDU

Merhum iş adamı Mustafa Koç'un kızı Aylin Koç, önceki gece Bebek Lucca'ya arkadaşları ile eğlenmeye gitti. Aylin Koç'un hemen ardından daha önce aşk yaşadığı Dilan Gerede Erkaya, onun ardından da Koç'un uzun bir süre birliktelik yaşadığı Eremcan Acar içeri girdi. Acar'ın gelmesi üzerine Dilan Gerede, mekanı terk etti. Mekanda kalan Aylin Koç ve Eremcan Acar, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Mekandan sabah 04.30'da çıkan Aylin Koç, flaşların patlamasıyla içeri kaçtı. Sosyetik güzel, "Eski aşklarınızla pişti oldunuz. Neler söyleyeceksiniz?" şeklindeki soruları yanıtsız bıraktı.