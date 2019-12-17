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isyan etti: Ne iğrenç bir davranış!

ekranlarında , canlı yayında adeta çılgına döndü. Erol, cebinde parası olmasına rağmen; iki çocuğunu bırakıp, evlenmeden önce birlikte olduğu adama kaçan genç kadına canlı yayında sitem etti. Sunucunun, "Kocasıyla mutsuz olan yerine birisini bulduğundan ona mı kaçacak? Bu ne kadar iğrenç bir şey" sözleri stüdyoda alkış topladı.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 19:26
Esra Erol isyan etti: Ne iğrenç bir davranış!

Uzun süredir ekranlarında program yapan , kocasıyla mutsuz olduğu gerekçesiyle iki çocuğunu bırakıp 10 yıldır tanıdığı Polat isimli birine kaçan 'ya çok kızdı.

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Esra Erol isyan etti: Ne iğrenç bir davranış!
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