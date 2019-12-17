Esra Erol isyan etti: Ne iğrenç bir davranış!

ATV ekranlarında Esra Erol, canlı yayında adeta çılgına döndü. Erol, cebinde parası olmasına rağmen; iki çocuğunu bırakıp, evlenmeden önce birlikte olduğu adama kaçan genç kadına canlı yayında sitem etti. Sunucunun, "Kocasıyla mutsuz olan yerine birisini bulduğundan ona mı kaçacak? Bu ne kadar iğrenç bir şey" sözleri stüdyoda alkış topladı.
Giriş Tarihi: 17.12.2019 19:25Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 19:26
Uzun süredir ATV ekranlarında program yapan Esra Erol, kocasıyla mutsuz olduğu gerekçesiyle iki çocuğunu bırakıp 10 yıldır tanıdığı Polat isimli birine kaçan Büşra'ya çok kızdı.