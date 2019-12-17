Gökhan Tepe sosyal medyadan ilk kez paylaştı! İşte Denizhan bebek
Müzisyen çift Gökhan Tepe ile Aylin Özer'in ilk çocukları Denizhan, geçtiğimiz hafta doğmuştu... Denizhan'dan ilk fotoğraf geldi! Gökhan Tepe aile fotoğrafını "Hoşgeldin canımız oğlumuz Denizhan... Seni bize emanet edene şükürler olsun! Allah tüm evlatlarımızı korusun. Sağlıkla mutlulukla güzel yıllarımız olsun..." notu ile paylaştı.
Giriş Tarihi: 17.12.2019 10:30Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 10:40
Gökhan Tepe, eşi ve oğluyla verdiği aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.