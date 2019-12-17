Haberler > Günaydın Haberleri > Gökhan Tepe sosyal medyadan ilk kez paylaştı! İşte Denizhan bebek

sosyal medyadan ilk kez paylaştı! İşte Denizhan bebek

Müzisyen çift ile Aylin Özer'in ilk çocukları Denizhan, geçtiğimiz hafta doğmuştu... Denizhan'dan ilk fotoğraf geldi! Gökhan Tepe aile fotoğrafını "Hoşgeldin canımız oğlumuz Denizhan... Seni bize emanet edene şükürler olsun! Allah tüm evlatlarımızı korusun. Sağlıkla mutlulukla güzel yıllarımız olsun..." notu ile paylaştı.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 10:40
Gökhan Tepe sosyal medyadan ilk kez paylaştı! İşte Denizhan bebek

, eşi ve oğluyla verdiği aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökhan Tepe sosyal medyadan ilk kez paylaştı! İşte Denizhan bebek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN