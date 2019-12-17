Son dakika haberi: Azize'nin güzel oyuncusu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum yaptı! Teyze olan Hande Erçel'den 500 bin TL'lik hediye...

Şu sıralar Azize dizisinde izlediğimiz güzel oyuncu Hande Erçel teyze oldu. Magazin gündemine son dakika olarak düşen müjdeli haber Gamze Erçel ve Hande Erçel'in takipçilerini heyecanlandırdı. Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel kızı Mavi Aylin'i kucağına aldı. Teyze olma heyecanını yaşayan Hande Erçel ablası Gamze Erçel'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Sosyal medyada 1.2 milyon takipçisi bulunan Gamze Erçel hamileliği boyunca takipçilerine sık sık paylaşımlarda bulundu. Gamze Erçel'in Babyshower partisi de günlerce konuşulmuştu. Geçen aylarda annesi Aylin Erçel'i kaybeden Gamze Erçel kızına 'Mavi Aylin' ismini koydu. Hande Erçel, Mavi Aylin için hiç bir masraftan kaçınmadı. Hande Erçel'in 500 bin TL'lik jesti magazin gündemine bomba gibi düştü.
Giriş Tarihi: 17.12.2019 12:28Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 12:34