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Son dakika haberi: 'nin güzel oyuncusu 'in ablası doğum yaptı! Teyze olan ...

Şu sıralar dizisinde izlediğimiz güzel oyuncu teyze oldu. Magazin gündemine son dakika olarak düşen müjdeli haber ve Hande Erçel'in takipçilerini heyecanlandırdı. Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel kızı 'i kucağına aldı. Teyze olma heyecanını yaşayan Hande Erçel ablası Gamze Erçel'i bir an olsun yalnız bırakmadı. Sosyal medyada 1.2 milyon takipçisi bulunan Gamze Erçel hamileliği boyunca takipçilerine sık sık paylaşımlarda bulundu. Gamze Erçel'in Babyshower partisi de günlerce konuşulmuştu. Geçen aylarda annesi Aylin Erçel'i kaybeden Gamze Erçel kızına 'Mavi Aylin' ismini koydu. Hande Erçel, Mavi Aylin için hiç bir masraftan kaçınmadı. Hande Erçel'in 500 bin TL'lik jesti magazin gündemine bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 17.12.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 12:34
Son dakika haberi: Azize'nin güzel oyuncusu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum yaptı! Teyze olan Hande Erçel'den 500 bin TL'lik hediye...

'in ablası , kızı 'i kucağına aldı. Teyze olma heyecanı yaşayan Hande Erçel, ablası Gazme Erçel'i bir an bile yalnız bırakmadı.

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Son dakika haberi: Azize'nin güzel oyuncusu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel doğum yaptı! Teyze olan Hande Erçel'den 500 bin TL'lik hediye...
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