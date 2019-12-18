Burcu Kıratlı hamile mi? Burcu Kıratlı’dan açıklama geldi!

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl geçtiğimiz yıl aralık ayında Amsterdam'da nikah masasına oturmuş; çift 6 ay sonra ani bir kararla boşanmıştı. İkili ayrılığa 10 gün dayanabildi. Şu sıralar ikinci kez nikah masasına oturmak için gün sayan çift, geçtiğimiz hafta gittikleri mekan çıkışı görüntülendi.

'HAMİLE Mİ?'

Burcu Kıratlı'nın göbeğindeki şişlik 'hamile mi?' sorularını gündeme getirdi. Kıratlı, merak edilenleri 2. Sayfa programında anlattı. "Hamile değilim. evlilik dışı bebeğe karşıyım. Yaşayana saygılıyım ancak benim aileme, örf ve adetlerime ters. Yani kısaca bebek yok. Evli olsam da bu dönemde bebek düşünmezdim. Çünkü bir projem var. Bir sağlam iş daha yaptıktan sonra düşünüyorum."