Ferhat göçer’den albüme özel Sabahattin Ali imajı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK pop müziğinin güçlü seslerinden Ferhat Göçer, edebiyatımızın değerli isimlerinden Sabahattin Ali'nin şiirlerinden oluşan bir albümle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sanatçı, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlayacağı 'Sabahattin Ali Şarkıları' albümünü 'Geçmiyor Günler' şarkısıyla açıyor. Sevenlerini daha fazla bekletmek istemeyen Göçer, şarkısını albümden bir ay önce dinleyicilerle buluşturuyor. Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin yer aldığı müzikalini albüme taşıyan Göçer, albümün ilk klibinde de Sabahattin Ali imajıyla dikkat çekiyor.