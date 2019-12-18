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’den albüme özel imajı

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Ferhat göçer’den albüme özel Sabahattin Ali imajı
TÜRK pop müziğinin güçlü seslerinden Ferhat Göçer, edebiyatımızın değerli isimlerinden Sabahattin Ali'nin şiirlerinden oluşan bir albümle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sanatçı, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlayacağı 'Sabahattin Ali Şarkıları' albümünü 'Geçmiyor Günler' şarkısıyla açıyor. Sevenlerini daha fazla bekletmek istemeyen Göçer, şarkısını albümden bir ay önce dinleyicilerle buluşturuyor. Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin yer aldığı müzikalini albüme taşıyan Göçer, albümün ilk klibinde de Sabahattin Ali imajıyla dikkat çekiyor.
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Ferhat göçer’den albüme özel Sabahattin Ali imajı
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