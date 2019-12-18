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’den albüme özel imajı!

Türk Pop Müziğin güçlü seslerinden , edebiyatımızın değerli isimlerinden ’nin şiirlerinden oluşan bir albümle sevenlerinin karşısına çıkıyor.

Giriş Tarihi: 18.12.2019 12:25
Ferhat Göçer’den albüme özel Sabahattin Ali imajı!

Ferhat Göçer, 17 Ocak'ta Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınlayacağı 'Sabahattin Ali Şarkıları' albümünü 'Geçmiyor Günler' şarkısıyla açıyor. Sevenlerini daha fazla bekletmek istemeyen Ferhat Göçer, sözü Sabahattin Ali, müziği Ahmet Kaya, aranjesi Selim Öztürk imzalı 'Geçmiyor Günler' şarkısını albümden tam bir ay önce dinleyicilerle buluşturuyor.

FERHAT GÖÇER CEZAEVİNDE!

Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin yer aldığı müzikalini albüme taşıyan Göçer, albümün ilk klibinde de Sabahattin Ali imajıyla dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un yapmış olduğu 'Geçmiyor Günler' klibi için Beykoz Kundura Fabrikası'na cezaevi dekoru yapıldı.

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Ferhat Göçer’den albüme özel Sabahattin Ali imajı!
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