Metin Hara suçlamayı reddetti ama belge sunamadı

GÜNAYDIN'ın önceki gün Metin Hara ile ilgili yaptığı 'Kolpadan doktor' haberi gündeme bomba gibi düştü. Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan Hara, diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü verdiği gerekçesiyle ihbar edildi. Beş yıla kadar hapsi istenen Hara'nın iş yeri de mühürlendi.



Skandal, bir vatandaşın BİMER'e yaptığı ihbarla patlak verdi. İhbarda Adriana Lima ile olan ilişkisiyle popüler olan Hara'nın tıp eğitimi almamasına rağmen kurmuş olduğu sistemle, danışmanlık adı altında yüksek paralar karşılığı umut tacirliği yaptığı, aşk haberlerinin ününü perçinlemek için PR çalışması olduğu iddia edildi ve kendisinin tıpla ilgisinin araştırılması talep edildi.



SERTİFİKASI YOK



Bu ihbar sonrası Beşiktaş Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. İncelemede sağlık kuruluşu olduğuna dair herhangi bir izin ya da faaliyet belgesi bulunmayan İnsanagüven Eğitim Danışmanlık şirketinin sahibi Hara'nın; hekim olduğuna dair bir belgesi veya geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği kapsamında bir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi. Bu sertifika bulunmadığı halde Hara'nın tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullandığı, ayrıca iş yerinde hekim ya da sağlık meslek mensubu olduğuna dair eğitim belgesi olmayanlara sağlık hizmeti verdirdiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunuldu.



İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ



Hazırlanan iddianamede, kendisini fizyoterapist, enerji uzmanı, tamamlayıcı tıp uzmanı olarak tanıtan Hara'nın, aldığı eğitimlerle düzenlediği seanslar ile hastalıkları tedavi ettiği, üniversitedeki hekimlere dahi eğitimler verdiğini, düşünce gücüyle kendi tedavi yöntemlerini öğrettiği, hayatları değişen kişilerin kendisine geri döndüğünü söylediği belirtildi. Ancak Hara'nın sadece İstanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulu mezunu olduğu, başka tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullanabileceğine dair bilgi ve belgesinin olmadığı kaydedildi. Hara'nın üzerine atılı suçlamayı inkar ettiği, ancak herhangi bir belge ibraz etmediği, bu haliyle de suçu işlediği hususunda yeterli derecede şüpheli bulunduğu ifade edildi.



Öte yandan Hara'nın şirketinin izinsiz eğitim öğretim faaliyeti gösterdiği gerekçesiyle mühürlendiği kaydedildi.



METİN HARA'NIN AVUKATININ AÇIKLAMALARI FOS ÇIKTI



Metin Hara'nın avukatı, Hara'ya ait olan iş yerinin Sağlık Bakanlığı tarafından mühürlendiği iddiasının gerçek dışı olduğunu söyledi. Ancak bu açıklamanın doğru olmadığı ortaya çıktı. Hara hakkında hazırlanan iddianamede; iş yerinin sağlık kuruluşu olduğuna dair herhangi bir izin belgesi olmadığı gerekçesiyle mühürlendiği belirtildi.



Öte yandan avukat, "Müvekkilim üniversite eğitimini tamamlayıp fizyoterapist unvanını almıştır. Herhangi bir ortamda kendini doktor olarak tanıtmamıştır" diye konuştu. Ancak savcılık, Hara'nın bir TV programında "Modern tıpta migrenin tedavisi yok ama bizim migren atakları azalan 5-6 hastamız var" gibi beyanlarda bulunduğunu kaydetti.

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