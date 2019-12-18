Metin Hara'nın savunması fos çıktı! Metin Hara diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü verdi...

GÜNAYDIN'ın önceki gün Metin Hara ile ilgili yaptığı 'Kolpadan doktor' haberi gündeme bomba gibi düştü. Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan Hara, diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü verdiği gerekçesiyle ihbar edildi. Beş yıla kadar hapsi istenen Hara'nın iş yeri de mühürlendi.



Skandal, bir vatandaşın BİMER'e yaptığı ihbarla patlak verdi. İhbarda Adriana Lima ile olan ilişkisiyle popüler olan Hara'nın tıp eğitimi almamasına rağmen kurmuş olduğu sistemle, danışmanlık adı altında yüksek paralar karşılığı umut tacirliği yaptığı, aşk haberlerinin ününü perçinlemek için PR çalışması olduğu iddia edildi ve kendisinin tıpla ilgisinin araştırılması talep edildi.