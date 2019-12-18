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'nın savunması fos çıktı! Metin Hara diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü verdi...

ile ilgili 'ın yaptığı 'Kolpadan doktor' haberi gündeme bomba gibi düştü. Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan Metin Hara, diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü verdiği gerekçesiyle ihbar edildi. 5 yıla kadar hapsi istenen ve iş yeri mühürlenen Metin Hara, üzerine atılan suçlamayı inkar etti. Ancak savcılık; tamamlayıcı tıp uzmanı unvanını kullanabileceğine dair herhangi bir belge sunamayan Metin Hara'yı suçlu buldu.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 18.12.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 09:52
Metin Hara'nın savunması fos çıktı! Metin Hara diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü verdi...

'ın önceki gün ile ilgili yaptığı 'Kolpadan doktor' haberi gündeme bomba gibi düştü. Düşünce gücüyle tedavi ve enerji konularında kitapları olan Hara, diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü verdiği gerekçesiyle ihbar edildi. Beş yıla kadar hapsi istenen Hara'nın iş yeri de mühürlendi.

Skandal, bir vatandaşın BİMER'e yaptığı ihbarla patlak verdi. İhbarda Adriana Lima ile olan ilişkisiyle popüler olan Hara'nın tıp eğitimi almamasına rağmen kurmuş olduğu sistemle, danışmanlık adı altında yüksek paralar karşılığı umut tacirliği yaptığı, aşk haberlerinin ününü perçinlemek için PR çalışması olduğu iddia edildi ve kendisinin tıpla ilgisinin araştırılması talep edildi.

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Metin Hara'nın savunması fos çıktı! Metin Hara diploması olmadığı halde kendisine doktor süsü verdi...
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