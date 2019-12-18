Minili pozuyla 'Hadise' yarattı!

Sosyal medyayı aktif kullanan Hadise, önceki gün de kuliste çektiği selfie'yi paylaştı.Mini elbisesiyle iddiasını konuşturan popçunun bu karesi birkaç saatte 250 bin beğeni aldı. Son dönemde kilo veren şarkıcıya övgüler yağdı. Kaynak: Takvim

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