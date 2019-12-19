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Başkan Erdoğan'ın elinden ödül alan grubuna linç kampanyası... Yetenekli bay linçcinin çaresizliği!

Başkan Erdoğan’ın elinden Kültür Sanat Ödülü alan grubuna, sosyal medyada büyük bir linç kampanyası başlatıldı. Bu kampanyaya ‘derin’ ile de katıldı. Başkan Erdoğan'ın elinden MFÖ'ye verilen bu ödülü hazmedemeyenler büyük bir kara propaganda başlatarak sanatçıları itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bu kampanyaya 'derin' Hürriyet gazetesi ile Ertuğrul Özkök de katıldı. Özkök, 'Bak Mazhar Kardeşim Hepimizi Çok İncittin' başlıklı bir yazı kaleme aldı. GÜNAYDIN yazarı Ömer Karahan bu çirkin propagandayı köşesine taşıdı. İşte Ömer Karahan'ın Yetenekli Bay Linçcinin Çaresizliği! başlıklı yazısı...

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN Günaydın
Giriş Tarihi: 19.12.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:02
Başkan Erdoğan'ın elinden ödül alan MFÖ grubuna linç kampanyası... Yetenekli bay linçcinin çaresizliği!

Aynı gazete ve aynı köşede yıllardır çark etmeyi 'Gazetecilik ilkesizliği' haline getirmiş linçten sabıkalı büyüğümüzü okudukça 'Bu kadarına da pes' demekten kendimi alamadım.

Cumhurbaşkanlığı ödülü alan MFÖ'ye kara propaganda!

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Başkan Erdoğan'ın elinden ödül alan MFÖ grubuna linç kampanyası... Yetenekli bay linçcinin çaresizliği!
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