Başkan Erdoğan'ın elinden ödül alan MFÖ grubuna linç kampanyası... Yetenekli bay linçcinin çaresizliği!

Aynı gazete ve aynı köşede yıllardır çark etmeyi 'Gazetecilik ilkesizliği' haline getirmiş linçten sabıkalı büyüğümüzü okudukça 'Bu kadarına da pes' demekten kendimi alamadım.

Cumhurbaşkanlığı ödülü alan MFÖ'ye kara propaganda!