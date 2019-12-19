Haberler
>
Günaydın Haberleri
>
Başkan Erdoğan'ın elinden ödül alan MFÖ grubuna linç kampanyası... Yetenekli bay linçcinin çaresizliği!
Başkan Erdoğan'ın elinden ödül alan MFÖ grubuna linç kampanyası... Yetenekli bay linçcinin çaresizliği!
Başkan Erdoğan’ın elinden Kültür Sanat Ödülü alan MFÖ grubuna, sosyal medyada büyük bir linç kampanyası başlatıldı. Bu kampanyaya ‘derin’ Hürriyet gazetesi ile Ertuğrul Özkök de katıldı. Başkan Erdoğan'ın elinden MFÖ'ye verilen bu ödülü hazmedemeyenler büyük bir kara propaganda başlatarak sanatçıları itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bu kampanyaya 'derin' Hürriyet gazetesi ile Ertuğrul Özkök de katıldı. Özkök, 'Bak Mazhar Kardeşim Hepimizi Çok İncittin' başlıklı bir yazı kaleme aldı. GÜNAYDIN yazarı Ömer Karahan bu çirkin propagandayı köşesine taşıdı. İşte Ömer Karahan'ın Yetenekli Bay Linçcinin Çaresizliği! başlıklı yazısı...