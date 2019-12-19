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’in ve ’ya açtığı davada… Mahkeme kararını verdi!

Sanatçı ’e hakaret ettikleri iddiasıyla yargılanan sunucu ile manken hakkındaki beraat kararının gerekçesi açıklandı. Kararında sanıklar Deniz Akkaya ve Seren Serengil’in beraatine hükmeden mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, ‘Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ ve ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçlarının yasal unsurlarının oluşmadığı, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğinde bilgi verme ve eleştiri sınırları içerinde kaldığı gerekçesiyle beraat hükmü kurulduğu kaydedildi.

İHA Günaydın
Giriş Tarihi: 19.12.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 10:45
Ebru Gündeş’in Seren Serengil ve Deniz Akkaya’ya açtığı davada… Mahkeme kararını verdi!

Sanatçı , özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda futbolcu Ufuk Ceylan ile gizlice görüştüğünü iddia eden sunucu ile manken hakkında hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Gündeş'in suç duyurusu üzerine Serengil ile Akkaya hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

"EBRU GÜNDEŞ TAKDİR ETTİĞİM BİRİSİDİR"

Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama geçtiğimiz günlerde karara bağlanmıştı. Yargılama aşamasında ifade veren sanık manken Deniz Akkaya savunmasında, "Programın formatı gereği gazete kupürlerinden oluşan haberleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ebru Gündeş'in şahsına ve kişiliğine yönelik kasti bir eylemimiz olmadı. Hatta müşteki şahsen takdir ettiğim ve konserlerine gittiğim birisidir. Beraatimi talep ederim" ifadelerini kullanmıştı.

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Ebru Gündeş’in Seren Serengil ve Deniz Akkaya’ya açtığı davada… Mahkeme kararını verdi!
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