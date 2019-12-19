Ebru Gündeş’in Seren Serengil ve Deniz Akkaya’ya açtığı davada… Mahkeme kararını verdi!

Sanatçı Ebru Gündeş, özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda futbolcu Ufuk Ceylan ile gizlice görüştüğünü iddia eden sunucu Seren Serengil ile manken Deniz Akkaya hakkında hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Gündeş'in suç duyurusu üzerine Serengil ile Akkaya hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

"EBRU GÜNDEŞ TAKDİR ETTİĞİM BİRİSİDİR"

Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama geçtiğimiz günlerde karara bağlanmıştı. Yargılama aşamasında ifade veren sanık manken Deniz Akkaya savunmasında, "Programın formatı gereği gazete kupürlerinden oluşan haberleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ebru Gündeş'in şahsına ve kişiliğine yönelik kasti bir eylemimiz olmadı. Hatta müşteki şahsen takdir ettiğim ve konserlerine gittiğim birisidir. Beraatimi talep ederim" ifadelerini kullanmıştı.