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Ünlü şarkıcı ’nin lüks yatı yanarak battı!

ABD’li ünlü şarkıcı ’nin lüks yatı , içinde insanların bulunduğu sırada bağlı bulunduğu limanda yanmaya başladı. İnsanların yatı terk etmesi sonrası bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Büyük bir patlamayı önlemeyi başaran itfaiye Marc Anthony’nin lüks yatını batmaktan kurtaramadı.

DHA Günaydın
Giriş Tarihi: 19.12.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 12:16
Ünlü şarkıcı Marc Anthony’nin lüks yatı yanarak battı!

Ünlü şarkıcı Marc Anthony'e ait 7 milyon dolar değerindeki Andiamo adlı süper lüks yat, sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde demirli olduğu Miami'deki limanda yanmaya başladı.

Yatta bulunan 12 kişi hemen yatı terk etti. Kısa sürede büyüyen yangına denizden ve karadan 45 itfaiye görevlisi müdahale etti.

Yangının söndürülmesi sonrası yat sulara gömüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jennifer Lopez'in eski eşi Anthony'in 7 milyon dolarlık, 120 metrekarelik, içinde havuzu bulunan yatı oldukça ünlü. Hatta geçen yıl nisan ayında 20 mankenle yatında parti veren Marc Anthony'nin gecesi basında geniş yer bulmuş, tepkilere neden olmuştu.

Marc Anthony'in lüks yatı Andiamo'nın ünlü konukları da hiçbir zaman eksik olmuyordu.. Beckham Ailesi, DJ Khaled, Latin şarkıcılar, futbolcular ve daha pek çok tanınmış isim, yatın misafirleri arasında yer aldı

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Ünlü şarkıcı Marc Anthony’nin lüks yatı yanarak battı!
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