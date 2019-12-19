Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile Berrak Tüzünataç arasında kriz çıkacak!

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, işadamı Berk Suyabatmaz'la Eylül'de boşansa da dost kaldı. Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz'ın Berrak Tüzünataç'la geçtiğimiz aylarda başlayan aşkını da nedeni bir şekilde karşılamıştı. Burcu Esmersoy Instagram'da takibi sürdürdüğü eski eşiyle kısa süre önce mesajlaştığını söyledi. Berrak Tüzünataç'ın tepkisi ise merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 19.12.2019 13:59Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 14:01
Güzel sunucu Burcu Esmersoy, işadamı Berk Suyabatmaz'la Eylül'de boşansa da dost kaldı. Esmersoy, Suyabatmaz'ın Berrak Tüzünataç'la geçtiğimiz aylarda başlayan aşkını da medeni bir şekilde karşılamıştı.