Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile Berrak Tüzünataç arasında kriz çıkacak!

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, işadamı Berk Suyabatmaz'la Eylül'de boşansa da dost kaldı. Esmersoy, Suyabatmaz'ın Berrak Tüzünataç'la geçtiğimiz aylarda başlayan aşkını da medeni bir şekilde karşılamıştı.

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