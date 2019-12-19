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Ünlü sunucu ile arasında kriz çıkacak!

Güzel sunucu , işadamı Berk Suyabatmaz'la Eylül'de boşansa da dost kaldı. Burcu Esmersoy, Berk Suyabatmaz'ın 'la geçtiğimiz aylarda başlayan aşkını da nedeni bir şekilde karşılamıştı. Burcu Esmersoy Instagram'da takibi sürdürdüğü eski eşiyle kısa süre önce mesajlaştığını söyledi. Berrak Tüzünataç'ın tepkisi ise merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 13:59 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 14:01
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile Berrak Tüzünataç arasında kriz çıkacak!

Güzel sunucu , işadamı Berk Suyabatmaz'la Eylül'de boşansa da dost kaldı. Esmersoy, Suyabatmaz'ın 'la geçtiğimiz aylarda başlayan aşkını da medeni bir şekilde karşılamıştı.

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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile Berrak Tüzünataç arasında kriz çıkacak!
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