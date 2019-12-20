Antalya Şehir Tiyatroları’nda yeni skandal! Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya Tiyatrosu’nu yedi bitirdi!

Antalya Şehir Tiyatroları'nda yaşananları kaç haftadır yazıyorum. Yazmaya da devam edeceğim gibi görünüyor. 'Niye?' diye soracak olursanız cevabı çok net. Haftalardır başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olmak üzere 'atanan' yeni Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran hakkında ortaya bir sürü iddia atıldı. Hatta 70 yaşında hayatını tiyatroya adamış Cenap Aydınoğlu ve diğer sanatçıları adeta ceza verir gibi küçücük bir odaya nasıl tıkıştırdıklarını fotoğraflarıyla GÜNAYDIN'da yayınladık. Ne Böcek, ne de Avkıran bu iddialara karşı tek bir açıklama bile yapmadı. Sükut ikrardan gelir sözünün en somut halini Böcek ve Avkıran'ın tavrından açıkça görüyoruz.

BİR SKANDAL DAHA...



Bu hafta da yeni bir skandal ile çalkandı Antalya Şehir Tiyatroları. Bu sefer konu, tiyatroya alınan oyuncularla ilgili. İlk önce yeni oyuncular için seçmeler yapan ve kazananların listesini kamuoyu ile paylaşan Avkıran yönetimi, iddialara göre sonra ne hikmetse seçmelere bile sokmadan başka oyuncular aldı tiyatroya. Oyuncu dediğime bakmayın, aralarında oyunculuk eğitimi almamış isimler de mevcut. Bunlardan birkaçını da sıralamak isterim: Talat Turhan Türkeli, Enes Mazak, İlker Alemdar. Yeri gelmişken Sinem Aslanoğlu Çakıcı örneğini de paylaşmak isterim. Kendisi tiyatronun seçmelerine giriyor ancak kazanamıyor. Eşi Gürkan Çakıcı tiyatronun müzik direktörü olduğu için mi bilmiyorum ama kendisi şu anda Antalya Şehir Tiyatroları'nda çocuk oyunu yönetmeni olarak görevlendirilmek üzere.