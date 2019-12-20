Ebru Gündeş’e yönelik hakaret ve özel hayat ihlali yok

BUGÜN NELER OLDU

Beykoz 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama, geçtiğimiz günlerde karara bağlanmıştı. Akkaya savunmasında, "Format gereği gazete kupürlerinden oluşan haberleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Beraatimi talep ederim" demişti. Futbolcu Ufuk Ceylan ise şöyle konuşmuştu: "Haberler asılsızdır. Fotoğraf Ebru Gündeş ile 2015 yılında verilmiş bir konser sonrası kuliste çekilmiş basit bir fotoğraftır." Akkaya ve Serengil'in beraatine hükmeden mahkeme, kararının gerekçesini de açıkladı: Kararda, 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarının oluşmadığı belirtildi. Sanıkların basın özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğinde bilgi verme ve eleştiri sınırları içerinde kaldığı gerekçesiyle beraat edildikleri kaydedildi.