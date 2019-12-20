Görme engelli çocukları yalnız bırakmadılar

BUGÜN NELER OLDU

Oyunu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da izledi. 'Hababam Sınıfı Parıltıyla'ya Abdullah Avcı, Ayşenil Şamlıoğlu, Doğukan Manço, Hakan Yılmaz, Prof. Dr. Bahadır Erdem, Pınar Sabancı, Şahnaz Çakıralp, Okan Karacan ve Hande Sezer Pekcan oyunculuklarıyla destek verdi. Gökhan Tepe ve Nil Karaibrahimgil de şarkılarıyla eşlik etti. Oyunu yöneten Seren Fosforoğlu, bu özel projeyle ilgili şunları söyledi: "Onlar kalp gözüyle görüyorlar. İnanılmaz bir hayal güçleri var. En büyük teşekkür babam Enis Fosforoğlu'na. Umarım beni görüyordur. Ne öğrendiysem ondan öğrendim." Bakan Ersoy ise "Bugün bu salon çok güzel bir okul oldu bizlere. Bir hayalin, bir azmin, bir başarı kümesinin nasıl bir şekilde sonuçlandığını hep beraber tekrar öğrendik" diye konuştu.ABDULLAH AVCI (MAHMUT HOCA): Daha önce de sağlıkla ilgili bir defileye çıktım. Bugün de tiyatro ile sanat yaşamımı kapatıyorum. Zirvedeyken bırakayım.AYŞENİL ŞAMLIOĞLU (HAFIZE ANA): Çocuklarımızla sahneyi paylaşmak, özel bir deneyim.OKAN KARACAN (KÜLYUTMAZ): Burada birbirinden farklı 7 kardeşimiz var. Hayatı farklı yaşıyorlar. Biz onlara bir şey öğretmedik. Onlar bize çok şey öğretti.DOĞUKAN MANÇO (BADI EKREM): Büyük bir Şener Şen hayranıyım. Badi Ekrem eşofmanı arıyordum zaten kendime.