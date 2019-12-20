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: Rap’çileri çok başarılı buluyorum

Bir programa katılmak üzere Ayazağa stüdyolarına giden , gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pekkan, rap müziğin çıkışıyla ilgili şöyle konuştu: "Bu yeni rap sirkülasyonunu beğeniyorum.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 20.12.2019
Ajda Pekkan: Rap’çileri çok başarılı buluyorum

Bir programa katılmak üzere Ayazağa stüdyolarına giden Ajda Pekkan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pekkan, rap müziğin çıkışıyla ilgili şöyle konuştu: "Bu yeni rap sirkülasyonunu beğeniyorum. Tarzımdan mutluyum ama onlar da çok iyiler. Benim için müzik her şey. Arabesk de söylüyorum, sanat müziği de. Beni bu karmalar bir yere getiriyor. İşimin kölesiyim."

'ÖYLE BİR KRİTER YOK'
Pekkan, Bengü'nün "Pop starlar evli olmalı" açıklamalarıyla ilgili de yorum yaptı: "Öyle bir kriter yok, herkes mutlu olsun. Keşke çocuğum olsaydı, o çok farklı bir mutluluk. Çocuklara deli gibi saldırmak geliyor içimden. İnşallah bir gün Bengü'nün çocuğunu da öperim."

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Ajda Pekkan: Rap’çileri çok başarılı buluyorum
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