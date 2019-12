Festival gibi yılbaşı

BUGÜN NELER OLDU

RAFFLES İstanbul'da yılbaşı gecesine özel farklı seçenekler sunuluyor. Rocca Restaurant'da gala yemeği yiyebilir, Isokyo'da Pan-Asya mutfağından örnekleri tadabilir veya Long Bar'daki partiye katılabilirsiniz. Rocca'daki gala yemeğinde Suit Up performans sergileyecek. Isokyo'dan Ata Marin Band, Long Bar'dan ise DJ Fatih Mutlu'nun müzikleri yükselecek.KOZYATAĞI Hilton'da yer alan Al Sharq, farklı bir yılbaşı gecesi geçirmek isteyenleri bekliyor. Beyrut mutfağından seçkin lezzetlerin sunulduğu mekanda; sevilen sahne şovlarıyla Matmazel Coco, Kübalı dansçı Lazaro ve Oryantalin Meleleri ile eğlence doruğa çıkacak.BEBEK Hotel; yeni yılı, özel bir menü ve DJ performanslarıyla karşılamaya hazırlanıyor. 2020'nin ilk sabahını panoramik Bebek manzarasıyla geçirmek isteyenler için konaklama seçenekleri de sunuluyor.ÇEŞME Alaçatı'da bulunan The Stay Warehouse, yılbaşı kutlamalarını hafta sonu ile birleştirdi. Eğlence; 28 Aralık Cumartesi Renin Yükseler ve Hey Douglas ile başlayacak. 29 Aralık'ta Teoman ve Khaikhan, 30 Aralık'ta Zeynep Bastık konserleriyle devam edecek. 31 Aralık gecesi ise Rey & Kjavik, Majnoono ve Serhat Demiral sahnede olacak. 4 günlük yılbaşı programına günlük giriş yapılabileceği gibi, tüm etkinliklere katılmak için kombine bilet de alınabiliyor.TEKNOLOJİYİ eğlenceye yansıtan Bourgeois Club, 3 boyutlu devasa efekt ve animasyonlar sunan HOLO ve Zero partileriyle Kıbrıs Elexus Hotel'de konukları sanal gerçeklikle tanıştıracak. 29 Aralık gecesi devasa büyüklükteki hologram sahnesi ve 3 boyutlu prodüksiyonların harmanlandığı HOLO Party, 30 Aralık gecesi ise karlı dağları ve kış bahçelerinden gelen soğuğun hissedileceği ZERO Party ile unutulmaz bir yılbaşı eğlencesi yaşanacak.W ISTANBUL, yılbaşında renkli bir partiye ev sahipliği yapacak. Üç farklı sahnede 20 DJ'in performans sergileyeceği W Lounge'da, zengin bir açık büfe ve eşsiz kokteyller bulabilirsiniz. W Secret Garden'da; afro, house ve exotic müzikler çalınacak. E-Wow Süit'te ise premium house sahnesi kurulacak.İSTANBUL'UN yeni gözdelerinden Mon Amour, sürprizlerle dolu bir yılbaşı gecesi vâdediyor. İlgi Gövsa'nın işletmeciliğini yaptığı mekanda eğlence; kabare şov, DJ performansları ve Jeyan Büyükburç'un sahne programıyla en üst düzeye çıkıyor. Mekanda eğlenceye, İstanbul'u ayaklar altına seren bir manzara eşlik ediyor.HILTON Istanbul Maslak, ışıltılı balo salonunda özel bir yılbaşı programı düzenliyor. Gala yemeğinde, şef Arif Kemal Doğan imzalı bir menü sunulacak. Müzik şöleni ise Bahar Koçak ve Özülkü Orkestrası ile başlayacak. Gece, Eda-Metin Özülkü'nün konseriyle devam edecek. 2020'nin ilk saatlerinde ise DJ performanslarıyla tempo yükselecek.KAPADOKYA'NIN büyülü coğrafyasında yer alan Argos in Cappadocia; yeni yıla romantik bir başlangıç yapmak isteyenleri bekliyor. Eski Uçhisar Köyü'nde bulunan Argos'ta gece; Seki Restaurant'daki yılbaşı yemeğinin ardından, Bezirhane'de DJ performansının da olacağı partiyle devam edecek. Yeni yıla nar kırılarak girilecek.GRAND Hyatt İstanbul, yılbaşını sevdikleriyle şık bir sofrada kutlamak isteyenleri bekliyor. 34 Restaurant'ın deneyimli şeflerinin hazırladığı zengin açık büfe menüsüne Vural Kaya'nın şarkıları eşlik edecek. İlerleyen saatlerde ise oryantal şov ve DJ performansıyla eğlence devam edecek. Yeni yılın ilk dakikalarından itibaren işkembe çorbası, sucuk ızgara ve pizza servisi yapılacak.