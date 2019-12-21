Haberler > Günaydın Haberleri > İki sanatçının gözünden insan-doğa ilişkisi

İki sanatçının gözünden insan-doğa ilişkisi

Giriş Tarihi: 21.12.2019
İki sanatçının gözünden insan-doğa ilişkisi
Gökhan Balkan ve Berkay Buğdan'ın eserlerinin bulunduğu 'Doğa'dan Sonra' isimli sergi, 20 Ocak 2020'ye kadar Hayrunnisa Taşyar'ın kurucusu olduğu 42 Maslak'taki Vision Art Platform'da görülebilir. Küratörlüğü Rafet Arslan'ın üstlendiği sergide; iki sanatçının, insan-doğa ilişkisine dayanan eserleri yer alıyor, insanın doğaya müdahalesi ve dönüştürme çabası konu ediliyor. Balkan; yapay zeka, nanoteknoloji, robotlar üzerinden doğal olanın kaybını resimleştiriyor. Buğdan ise, saf, el değmemiş doğa manzaralarını metal plakalar üzerine gerçekleştirdiği yeni üretimlerle sunuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İki sanatçının gözünden insan-doğa ilişkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN