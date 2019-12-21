İki sanatçının gözünden insan-doğa ilişkisi

BUGÜN NELER OLDU

Gökhan Balkan ve Berkay Buğdan'ın eserlerinin bulunduğu 'Doğa'dan Sonra' isimli sergi, 20 Ocak 2020'ye kadar Hayrunnisa Taşyar'ın kurucusu olduğu 42 Maslak'taki Vision Art Platform'da görülebilir. Küratörlüğü Rafet Arslan'ın üstlendiği sergide; iki sanatçının, insan-doğa ilişkisine dayanan eserleri yer alıyor, insanın doğaya müdahalesi ve dönüştürme çabası konu ediliyor. Balkan; yapay zeka, nanoteknoloji, robotlar üzerinden doğal olanın kaybını resimleştiriyor. Buğdan ise, saf, el değmemiş doğa manzaralarını metal plakalar üzerine gerçekleştirdiği yeni üretimlerle sunuyor.