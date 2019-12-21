Mahkemeye git Edis

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EDİS, daha önce menajerliğini yapan şirket ile karşı karşıya gelmişti. Şirket, 3.5 milyon lira alacağı olduğunu iddia ederek ihtiyati haciz kararı çıkarmıştı. Sözleşmenin sahte olduğunu iddia eden Edis ise eski şirketi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.SAVCILIK, yürüttüğü soruşturma sonrası Edis'in eski şirketiyle alacak verecek meselesi olduğuna hükmetti. Para alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlığın dolandırıcılık ya da sahtecilik suçu olmadığını belirtip tarafların sorununu hukuk mahkemesinde çözmesine karar verdi.