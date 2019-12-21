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, daha önce menajerliğini yapan şirket ile karşı karşıya gelmişti. Şirket, 3.5 milyon lira alacağı olduğunu iddia ederek ihtiyati çıkarmıştı. Sözleşmenin sahte olduğunu iddia eden Edis ise eski şirketi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Mahkemeye git Edis
EDİS, daha önce menajerliğini yapan şirket ile karşı karşıya gelmişti. Şirket, 3.5 milyon lira alacağı olduğunu iddia ederek ihtiyati haciz kararı çıkarmıştı. Sözleşmenin sahte olduğunu iddia eden Edis ise eski şirketi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

SAVCILIĞIN KARARI
SAVCILIK, yürüttüğü soruşturma sonrası Edis'in eski şirketiyle alacak verecek meselesi olduğuna hükmetti. Para alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlığın dolandırıcılık ya da sahtecilik suçu olmadığını belirtip tarafların sorununu hukuk mahkemesinde çözmesine karar verdi.
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