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’dan solo albüm

Giriş Tarihi: 21.12.2019
Mazhar Alanson’dan solo albüm
Mazhar Alanson, uzun zamandır üzerinde çalıştığı 'Yazan Aşık' adlı solo albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Sekiz parçadan oluşan solo albümde çıkış şarkısı olan 'Yazan Aşık' dışında 'Geç Yağan Yağmur', 'Hayat Köprüsü', 'Zor Adammışım', 'Takma Kafana', 'Senden Önce', 'Ben Eskiden' ve 'Destan' isimli parçalar yer alıyor. Dün DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde yerini alan albümün ilk imza günü ise 25 Aralık Çarşamba günü saat 18.00'de Zorlu Center D&R'da yapılacak.
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Mazhar Alanson’dan solo albüm
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