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Pişmanım dedi mahkeme affetmedi

Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan ve bir yıl hapis cezası alan “Pişmanım, hapis cezam düşürülsün” diyerek itiraz etmişti. (), Önal’ın itirazını reddedip kararı onadı

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Pişmanım dedi mahkeme affetmedi
GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE SOKTU
AYŞE Hatun Önal, 2017 yılında 167 promil alkollü araç kullanırken yakalanınca ehliyetine el konulmuş, ardından yargılanmıştı. Mahkeme, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan Önal'a bir yıl hapis cezası vermişti.

KARAR HUKUKA UYGUN
ÖNAL, "Alkollü araç kullandım ama pişmanım. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanmadı. Beraat çıkmayacaksa hapis cezam indirilsin" diyerek karara itiraz etmişti. Dosya BAM'a gönderildi ancak mahkeme kararı hukuka aykırı bulmadı ve Önal'ın itirazını reddetti.

(BAM)
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Pişmanım dedi mahkeme affetmedi
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