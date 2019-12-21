Pişmanım dedi mahkeme affetmedi

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AYŞE Hatun Önal, 2017 yılında 167 promil alkollü araç kullanırken yakalanınca ehliyetine el konulmuş, ardından yargılanmıştı. Mahkeme, trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan Önal'a bir yıl hapis cezası vermişti.ÖNAL, "Alkollü araç kullandım ama pişmanım. Etkin pişmanlık hükümleri uygulanmadı. Beraat çıkmayacaksa hapis cezam indirilsin" diyerek karara itiraz etmişti. Dosya BAM'a gönderildi ancak mahkeme kararı hukuka aykırı bulmadı ve Önal'ın itirazını reddetti.*BÖLGEADLİYEMAHKEMESİ