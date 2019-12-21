Yılbaşı sofralarında buz görünümü moda

BUGÜN NELER OLDU

Lezzetli yemekler, arkadaşlar, aile üyeleri, hediyeler ve göz alıcı süslemeler... Yılbaşı sofrası deyince aklınıza bunlar geliyor değil mi? Eğer yeni yılı evinizde sevdiklerinizle karşılayacaksanız, onlara unutulmaz bir sofra hazırlamalısınız. Yılbaşı süslemelerinin de bir modası ve trendleri var. İşte konuklarınızı etkileyecek dekorasyon, süsleme ve masa dizaynı fikirleri...■ Kavanozların içine mumlar yerleştirip fener yapmak, son yıllarda çok moda... Kavanoz mumların sayısı arttıkça ortaya çıkan görüntü de bir o kadar etkileyici oluyor. Kavanozların çevresini kokina, kozalak ve dallarla süsleyerek, yılbaşı ruhunu yansıtan süslemeler yaratabilirsiniz.■ Dekorasyon mağazaları, zincir marketler ve ev eşyası satan dükkanlarda bulabileceğiniz mini çam ağaçlarını, masanın ortasına yan yana dizerek bir orta süsü oluşturabilirsiniz.■ Soğuk kış renkleri, buz görünümlü dekorlar ve İskandinav tarzı... Eğer cool bir masa görünümü istiyorsanız; alışılmışın dışına çıkıp gümüş veya buz mavisi renkli tabaklar, içi yapay karla doldurulmuş kavanoz ve vazolar, rustik objeler tercih edebilirsiniz.■ Hiç bisküvilerden ağaç yapmayı düşündünüz mü? Bir takı standına ev yapımı kurabiyeler asarak sıra dışı bir çam ağacı görünümü yakalayabilirsiniz.■ Yılbaşı dekorasyonunda pembe altın tonları, kadifeler, bakır ve altın renkleri; son yılların favorileri arasında. Bu renkleri masa örtüsünden çatal-bıçağa, yeni yıl figürlerine kadar pek çok farklı detayda kullanabilirsiniz.